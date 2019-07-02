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1 июля шесть южнокорейских полицейских приступили к службе в Хорватии. Они были направлены туда для обеспечения безопасности южнокорейских туристов. Полицейские из РК впервые служат в другой стране. В апреле начальник Полицейского управления РК Мин Гап Рён посетил Хорватию, где провёл переговоры со своим хорватским коллегой Николой Милина. По итогам переговоров было заключено рабочее соглашение о сотрудничестве в обеспечении безопасности туристов. Полицейские распределены по разным городам Хорватии. Данный проект был запущен по предложению местных властей в связи с резким увеличением потока южнокорейских туристов в эту страну. В прошлом году Хорватию посетили 410 тыс. граждан РК, что в 5,5 раз больше, чем в 2013 году.