Президент РК поделился впечатлениями от встречи с лидерами КНДР и США

Photo : YONHAP News

Выступая во вторник на заседании кабинета министров, президент РК Мун Чжэ Ин поделился впечатлениями от встречи с лидерами КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом. Он отметил тот факт, что впервые после прекращения огня в Корейской войне главы КНДР и США встретились на межкорейской границе, пожав друг другу руки, а Дональд Трамп пересёк разграничительную линию, оказавшись на территории Севера. Он также отметил, что лидеры РК и США впервые в истории посетили демилитаризованную зону, осмотрев сторожевой пост, будучи одетыми не в военную форму, а в деловые костюмы. Он рассказал Трампу о том, что только в Сеуле проживают около 100 тыс. американцев, и о том, что Кэсонский индустриальный комплекс оказал положительное влияние на межкорейскую безопасность и экономику. Мун Чжэ Ин высоко оценил встречу Ким Чон Ына и Дональда Трампа, которая стала возможна благодаря смелому предложению американского президента и удивительному «воображению», превзошедшему общепринятые рамки. По его словам, в южнокорейской политике не хватает такого подхода. Президент призвал все государственные ведомства проявить в политике богатое воображение.