Северокорейские СМИ показали разные моменты встречи глав РК, КНДР и США в Пханмунчжоме

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Северокорейские СМИ показали видео и фотографии разных моментов встречи глав РК, КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом, в том числе, те, которые упустили южнокорейские журналисты. Так, 1 июля центральное телевидение КНДР показало видео, на котором президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чон Ын пересекли разделительную линию на межкорейской границе и направились для беседы в Дом свободы на южнокорейской стороне пункта Пханмунчжом. Когда они приблизились к ожидавшему их Мун Чжэ Ину, главы двух Корей радостно пожали друг другу руки. После окончания двусторонней встречи лидеров КНДР и США их вновь встречает Мун Чжэ Ин. Вместе они прошли до разделительной линии, где главы Юга и Севера обнялись на прощание. Такая дружественная атмосфера совсем не похожа на недавнее заявление северокорейского МИД о том, что Юг не должен вмешиваться в северокорейско-американский диалог, касающийся только Пхеньяна и Вашингтона. Между тем, центральное телевидение КНДР показало, как Ким Чон Ын приветствовал членов американской делегации, сопровождавшей Дональда Трампа. Он, в частности, пожал руки госсекретарю США Майклу Помпео, помощнику и советнику президента Иванке Трамп, министру финансов Стивену Мнучину, а также послу США в РК Гарри Харрису.