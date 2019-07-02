В РК впервые за шесть лет снизились цены на квартиры

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В первой половине этого года цены на квартиры в РК снизились впервые за последние шесть лет. По представленным 2 июля данным Корейского комитета по оценке стоимости недвижимости, с января по июнь этого года показатель упал на 1,85%. Наибольший спад отмечен в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо – 6,58%. Это объясняют застоем в экономике и увеличением объёма предложений на рынке. Некоторое влияние оказало снижение активности на рынке в связи с мерами правительства по ужесточению контроля за операциями с недвижимостью. В столичном регионе максимальное снижение отмечено в городе Кванмёне провинции Кёнгидо – 5,65%. В Сеуле показатель снизился на 1,79%. В самых дорогих округах столицы Каннам-гу и Сочхо-гу снижение составило 3,4% и 2,5% соответственно. Но если учитывать, что в прошлом году цены выросли почти на 9%, то нынешний спад не значительный. Ожидается, что во втором полугодии цены в Сеуле останутся на прежнем уровне.