Певцу и актёру Пак Ю Чхону вынесен приговор за приобретение и употребление наркотиков

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Известный южнокорейский певец и актёр осуждён за приобретение и употребление наркотиков. 2 июля по итогам первого судебного слушания по делу о певце и актёре Пак Ю Чхоне, которому вменяется приобретение и употребление наркотиков, суд города Сувона приговорил его к тюремному заключению сроком на 10 месяцев с отсрочкой применения приговора на 2 года. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 1.200 долларов, пройти лечение и находиться под наблюдением правоохранительных органов. В суде отметили необходимость серьёзного наказания в связи с тяжестью преступления, связанного с наркотиками, который может нанести серьёзный ущерб обществу. Однако, учитывая признание Пак Ю Чхоном вины и раскаяние, а также отсутствие прецедентов ранее, было решено назначить отсрочку применения приговора. После оглашения приговора подсудимый, который находился под арестом с конца апреля этого года, был выпущен на свободу. В феврале и марте Пак Ю Чхон вместе с Хван Ха На, с которой он на тот момент состоял в отношениях, шесть раз приобретал и употреблял метамфетамин. В самом начале скандала он всё отрицал, но, оказавшись под стражей, признал вину.