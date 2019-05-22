Правительство РК понизило прогноз роста национальной экономики на 2019 год до 2,4-2,5%

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Правительство РК понизило прогноз роста отечественной экономики на 2019 год до 2,4-2,5%. Данный показатель на 0,2% ниже, чем прогнозировалось в декабре прошлого года. Как отмечалось на правительственном совещании по вопросам оживления экономики, которое прошло в среду под председательством вице-премьера по вопросам экономики, министра планирования и финансов Хон Нам Ги, снижение прогноза связано с уменьшением экспортной и инвестиционной активности, а также торговыми разногласиями между США и Китаем. Южнокорейский экспорт сократился в июне на 13,5% в годовом исчислении, причём экспорт в Китай сократился на 24,1%. Стоимость полупроводников – основы южнокорейского экспорта – снижается с конца прошлого года, что привело к сокращению прибылей компаний Samsung Electronics и SK hynix. По мнению экспертов, прогноз роста отечественной экономики может быть вновь понижен, если Национальное собрание не утвердит до конца июля дополнительный бюджет в размере 5 млрд 600 млн долларов.