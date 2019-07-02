Правительство РК обнародовало комплекс мер по стимулированию экспорта и инвестиций

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Правительство РК обнародовало в среду комплекс мер по стимулированию экспорта и инвестиций. Как отмечается в сообщении министерства планирования и финансов, совокупные инвестиции государственных компаний превысят в этом году 54 трлн вон или 47 млрд долларов. Это позволит повысить внутреннее потребление и создать рабочие места. Правительственные меры предусматривают также налоговые льготы, которые побудят компании увеличить инвестиции в развитие новых отраслей промышленности. В целях стимулирования внутреннего потребления снижение налога на покупку легковых автомобилей с 5% до 3,5% продлено до декабря этого года. Отмена налога на покупку электромобилей на водородных топливных элементах продлена до конца 2022 года.