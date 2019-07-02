Объём валютных резервов РК увеличился в июне на 1,1 млрд долларов

Photo : YONHAP News

По состоянию на конец июня, объём валютных резервов РК составил 403 млрд 70 млн долларов, что на 1 млрд 100 млн долларов больше, чем в мае. Об этом сообщили в среду в Банке Кореи. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Нынешний рост связан главным образом с увеличением курса евро и иены в валютной корзине Банка Кореи и одновременным снижением курса доллара. В конце мая РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов после Китая, Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии, России, Тайваня, Гонконга и Индии.