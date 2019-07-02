Председатель КНР призвал президента США своевременно смягчить антисеверокорейские санкции

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В ходе состоявшегося в конце июня в Осаке американо-китайского саммита председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа своевременно смягчить санкции в отношении КНДР. Об этом сообщил во вторник глава МИД Китая Ван И. По его словам, председатель КНР изложил главе Белого дома принципиальную позицию Китая по ситуации на Корейском полуострове. Она касается необходимости проявить гибкость и своевременно смягчить санкции в отношении КНДР. Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил необходимость поиска решения проблем путём диалога, чтобы разрешить опасения сторон. Ван И напомнил, что в последнее время открываются редкие возможности для установления мира. В этой связи правительство КНР надеется, что США и КНДР удастся как можно скорее претворить в жизнь политическую волю лидеров двух стран и реализовать цели, поставленные в ходе саммита в Сингапуре.