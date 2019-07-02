Южнокорейский консорциум начал добычу нефти в ОАЭ

Photo : KBS News

Южнокорейский консорциум с участием компании GS Energy начал добычу сырой нефти на месторождении Халиба в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщила в среду Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC). В церемонии начала добычи приняли участие генеральный директор KNOC Ян Су Ён, генеральный директор GS Energy Хо Ён Су и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби Султан Ахмед Аль Джабер. Проект освоения месторождения Халиба был запущен в марте 2012 года, и в нём с самого начала участвуют инженеры южнокорейского консорциума.Ему принадлежат 40% акций месторождения, а остальные - Национальной нефтяной компании Абу-Даби. К концу года, как ожидается, суточная добыча нефти достигнет 40 тыс. баррелей, после чего РК сможет ввозить 5 млн 840 тыс. баррелей в год на сумму 385 млн долларов. К 2023 году суточная добыча составит 60 тыс. баррелей.