Госдепартамент: Президенты РК и США подтвердили приверженность двустороннему альянсу и денуклеаризации Корейского полуострова

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В ходе состоявшегося в конце прошлой недели в Сеуле двустороннего саммита президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подтвердили приверженность альянсу двух стран и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как отмечается в опубликованном во вторник заявлении госдепартамента США, участники саммита обязались и дальше укреплять отношения двух стран, добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и в полной мере выполнять резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Они договорились также активизировать трёхстороннее сотрудничество с участием Японии в сфере безопасности, включая обмен информацией, консультации по вопросам политики на высоком уровне и совместные военные учения. Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подтвердили, что прочный союз США и РК является опорой мира и безопасности в Тихоокеанском регионе,- отмечается в заявлении госдепартамента США.