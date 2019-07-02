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Экономика

РК и Чили проведут второй раунд переговоров по пересмотру соглашения о свободной торговле

Write: 2019-07-03 11:21:59Update: 2019-07-03 11:55:18

РК и Чили проведут второй раунд переговоров по пересмотру соглашения о свободной торговле

Photo : YONHAP News

РК и Чили проведут второй раунд переговоров по пересмотру соглашения о свободной торговле, вступившего в силу в 2004 году. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, переговоры состоятся в Чили 4-5 июля. Чили была первой страной, с которой РК заключила соглашение о свободной торговле, и за 15 лет объём двустороннего товарооборота увеличился в четыре раза, составив в прошлом году 6 млрд 280 млн долларов. Между тем, ряд пунктов документа нуждаются в пересмотре, и в ноябре прошлого года представители двух стран провели в Сеуле первый раунд переговоров по этому поводу.   В ходе предстоящего раунда  стороны обменяются мнениями по таким вопросам как интеллектуальная собственность, экология и гендерное равенство. 
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