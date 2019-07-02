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В Корее

Почти 63% южнокорейцев позитивно оценивают итоги встреч лидеров двух Корей и США

Write: 2019-07-03 11:22:44Update: 2019-07-03 11:57:20

Почти 63% южнокорейцев позитивно оценивают итоги встреч лидеров двух Корей и США

Photo : YONHAP News

62,7% южнокорейцев позитивно оценивают итоги встреч лидеров двух Корей и США, состоявшихся в минувшее воскресенье в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter.   29% опрошенных высказали негативную оценку, поскольку по итогам встреч не было заключено никаких договорённостей.  Оставшиеся 8,3% респондентов воздержались от ответа или ответили, что они не в курсе проблемы.   Позитивный ответ дали более половины опрошенных во всех регионах стран, представителей всех возрастных групп и политических убеждений.   Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%. 
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