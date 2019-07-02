Почти 63% южнокорейцев позитивно оценивают итоги встреч лидеров двух Корей и США

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62,7% южнокорейцев позитивно оценивают итоги встреч лидеров двух Корей и США, состоявшихся в минувшее воскресенье в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter. 29% опрошенных высказали негативную оценку, поскольку по итогам встреч не было заключено никаких договорённостей. Оставшиеся 8,3% респондентов воздержались от ответа или ответили, что они не в курсе проблемы. Позитивный ответ дали более половины опрошенных во всех регионах стран, представителей всех возрастных групп и политических убеждений. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.