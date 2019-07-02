Moody's: Экспортные ограничения со стороны Японии окажут негативное влияние на технологические компании РК

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Экспортные ограничения со стороны Японии окажут негативное влияние на южнокорейские технологические компании, такие как Samsung Electronics и SK hynix. Как отмечается в опубликованном в среду заявлении рейтингового агентства Moody's Investors Service, южнокорейские производители чрезмерно полагаются на японских поставщиков исходных материалов. Ссылаясь на данные Корейской торговой ассоциации, Moody's сообщает, что за первые пять месяцев этого года РК импортировала из Японии 92% необходимого её промышленности фоторезиста, 44% травильного газа и 94% фторированного полиимида. Аналитики высказывают опасения, что негативное влияние экспортных ограничений может затронуть производителей электроники по всему миру, поскольку на долю Samsung и SK hynix приходится более 70% мирового производства полупроводников.