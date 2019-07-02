На стимулирование отраслей запчастей и материалов будет ежегодно тратиться по 1 трлн вон

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Правительство, администрация президента и правящая Демократическая партия Тобуро приняли решение тратить около порядка 1 трлн вон в год на стимулирование производства запчастей и материалов в связи с объявленными Токио ограничениями на экспорт. В ходе состоявшегося в среду закрытого заседания в Национальном собрании достигнута договорённость развивать отрасли производства запчастей и материалов за счёт упреждающих инвестиций. В тот же день правительство РК обнародовало комплекс мер по стимулированию экспорта и инвестиций. Как отмечается в сообщении министерства планирования и финансов, совокупные инвестиции государственных компаний превысят в этом году 54 трлн вон или 47 млрд долларов. Это позволит повысить внутреннее потребление и создать рабочие места. Правительственные меры предусматривают также налоговые льготы, которые побудят компании увеличить инвестиции в развитие новых отраслей промышленности.