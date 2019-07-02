Комитет СБ ООН одобрил освобождение двух судов, задержанных в РК за нарушение санкций в отношении КНДР

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1 июля комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил освобождение из-под стражи двух судов за незаконную передачу нефтепродуктов в северокорейские суда. Об этом сообщили во вторник в МИД РК. Это позволяет Сеулу освободить удерживаемое 19 месяцев в порту Йосу судно Lighthouse Winmore под флагом Гонконга и находящееся 9 месяцев в порту Пусан южнокорейское судно P-Pioneer. Правительство РК направило запрос в комитет по санкциям 23 мая. Решение комитета было принято при условии, что Lighthouse Winmore не будет заниматься в будущем передачей грузов другим судам в открытом море, а оператор P-Pioneer согласился включать систему оповещения о местонахождении судна. В портах РК остаются ещё два судна - Koti и Talent Ace, национальная принадлежность которых не установлена. По сообщению МИД РК, рассматривается их продажа на металлолом, поскольку нарушение ими санкций было преднамеренным. Koti находится в порту Пхёнтхэк провинции Кёнгидо с 21 декабря 2017 года и Talent Ace – в порту Кунсан провинции Чолла-Пукто с 19 января 2018. Они подозреваются в перемещении нефтепродуктов на северокорейские суда.