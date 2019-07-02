Минобороны РК предложило увеличить военный бюджет на 2020 год на 8%

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Министерство обороны РК предложило увеличить военный бюджет на 8%, чтобы укрепить обороноспособность страны и улучшить управление войсками. В соответствии с докладом, направленным в Комитет по обороне Национального собрания, министерство попросило правительство выделить на следующий финансовый год 50 трлн 430 млрд вон или 43 млрд 230 млн долларов. Если заявка будет удовлетворена оборонный бюджет впервые превысит 50 трлн вон. Увеличение военных расходов необходимо для создания новых возможностей противодействия угрозам и развития оборонной промышленности, говорится в докладе. Бюджетный законопроект на 2020 финансовый год должен быть представлен в Национальное собрание до 3 сентября