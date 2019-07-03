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4 июля Япония ужесточила процедуру экспорта в РК ключевых материалов для производства полупроводников и дисплеев. Об этом сообщило агентство NHK со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. По его словам, возможность отмены данных мер не рассматривается. В тот же день газета «Токио симбун» сообщила, что японские власти рассматривают вопрос о расширении списка объектов данных мер. В их число могут войти все материалы, которые могут быть применены в военных целях. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который санкционировал меры давления, несмотря на протесты в правительстве, продолжает придерживаться позиции, что вопрос о жертвах принудительной трудовой мобилизации - это проблема не истории, а межправительственных договорённостей. По его мнению, ограничительные меры Токио не нарушают правила ВТО, а являются естественным ответом партнёру, нарушающему договорённости. Между тем, газета «Асахи симбун» озвучила требование об отмене непродуманных ограничительных мер, которые отражают использование внешней торговли в политических целях.