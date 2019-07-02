Майский платёжный баланс РК вновь оказался профицитным

Photo : KBS News

Текущий платёжный баланс РК, который в апреле впервые за семь лет оказался отрицательным, в мае вновь продемонстрировал профицит. По предварительным данным Банка Кореи, представленным 4 июля, он составил 4 млрд 950 млн долларов. Восстановление профицита объясняется сохранением положительной тенденции товарного баланса и сокращением дефицита в сфере услуг. Однако профицит товарного баланса составил 5 млрд 390 млн долларов, что является минимальной суммой за последние пять лет. Экспорт сократился на 10,8% в годовом исчислении, составив в мае 48 млрд долларов. Импорт понизился на 1% до 42 млрд 640 млн долларов. В период с января по май профицит платёжного баланса составил 15 млрд 530 млн долларов.