РК и Россия развивают сотрудничество в изучении Арктики

3 июля в Сеуле состоялось третье заседание южнокорейско-российского Совета по сотрудничеству в изучении Арктики, участники которого обсудили активизацию взаимодействия в данной области. Как сообщили в МИД РК, с южнокорейской стороны в мероприятии принимал участие представитель МИД по сотрудничеству в изучении Арктики Пак Хын Гён, а российскую делегацию возглавил посол по особым поручениям МИД РФ, отвечающий за международное арктическое сотрудничество, Николай Корчунов. Обсуждалось судоходство в арктической зоне и другие вопросы, входящие в стратегию «Девяти мостов», продвигаемую южнокорейским правительством в рамках «новой северной политики».