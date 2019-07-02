В Вашингтоне хотят видеть «полное замораживание» программы ОМУ в КНДР

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Американская администрация хочет, чтобы на время двусторонних переговоров Пхеньян «заморозил» программу разработки оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, который 30 июня рассказал журналистам о ситуации вокруг КНДР при условии, что его высказывания не будут опубликованы. Как пояснил портал, Бигэн прояснил журналистам подробности переговоров с Пхеньяном на борту самолёта американского госсекретаря, возвращаясь из РК в США. По мнению портала, Бигэн дал понять, что «хочет быть более гибким с Северной Кореей» по сравнению со сторонниками более жёсткого курса. Стивен Бигэн также отметил, что США не отказываются от цели по достижению полной денуклеаризации. Если Пхеньян согласится это сделать, то Вашингтон будет готов пойти на уступки, в том числе, на оказание гуманитарной помощи и повышение уровня дипломатических отношений. При этом было подчёркнуто, что американская сторона не ослабит санкционное давление до полного отказа КНДР от ядерного оружия.