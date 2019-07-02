Кан Гён Хва: Меры по ограничению экспорта противоречат здравому смыслу

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Меры по ограничению экспорта ряда высокотехнологичных материалов в РК, принятые Японией, являются неразумным и противоречат здравому смыслу. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 3 июля на заседании парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. По её словам, южнокорейское внешнеполитическое ведомство намерено потребовать от Японии отменить эти меры и серьёзно рассмотреть предложения Сеула по урегулированию ситуации. Как отметила Кан Гён Хва, по дипломатическим каналам Японии выражен протест, а японские власти не соблюли даже минимальных правил приличия, объявив свои меры давления без предупреждения. Кан Гён Хва не исключила возможности формирования арбитражной комиссии с привлечением третьей стороны, одновременно подчеркнув необходимость избежать развития ситуации в сторону нарастания враждебных настроений между двумя народами.