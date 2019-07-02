Во Франции Samsung Electronics заподозрили в обмане потребителей

Photo : YONHAP News

Финансовый отдел прокуратуры при суде высшей инстанции Парижа приступил к расследованию во французском отделении компании Samsung Electronics о «вводящих в заблуждение коммерческих практиках». По данным агентства France-Presse, расследование началось 17 апреля после жалобы двух неправительственных организаций - Sherpa и Actionaid-Peuples solidaires. По их данным, на заводах Samsung Electronics в Китае трудятся дети младше 16 лет, на заводах во Вьетнаме рабочие трудятся в ненадлежащих условиях, смены длятся по 12-15 часов, а зарплата чрезмерно занижена. При этом на сайте компании указывается, что Samsung уважает права работников на всех этапах производственной цепочки, при этом, по факту, нарушая права трудящихся. Таким образом, южнокорейский производитель обманывает потребителей ие. Ранее гражданские организации дважды подавали иски против Samsung, но жалобы отклонялись. На этот раз начато официальное расследование деятельности компании с 2012 по 2017 год.