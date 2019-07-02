Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 52,4%

Photo : KBS News

Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина достиг максимальной за последние семь месяцев отметки. Он повысился на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей, составив 52,4%. Об этом сообщило в четверг агентство Realmeter, подведя итоги опроса полутора тысяч южнокорейцев в возрасте старше 19 лет, который проводился с 1 по 3 июля. Причину нынешнего роста рейтинга эксперты Realmeter объясняют реакцией на прошедшую 30 июня встречу лидеров двух Корей и США в пограничном пункте Пханмунчжом. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 42,1%, увеличившись за неделю на 0,6%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 28,2% респондентов. Это на 2,4% меньше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.