Деловые круги и рабочие не договорились о МРОТ на 2020 год

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Представители южнокорейских деловых кругов и рабочих пока не могут найти компромисс в определении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2020 год. В ходе состоявшегося в среду заседания профильной комиссии представители деловых кругов предложили сократить МРОТ на 4,2% до 8 тыс. (6,84 долларов) в час. Подобное требование они выдвинули впервые с 2009 года, когда было предложено сокращение на 5,8% в попытке справиться с глобальным финансовым кризисом. В свою очередь, представители рабочих потребовали повысить МРОТ на 19,8% до 10 тыс. вон в час в соответствии с предвыборным обещанием президента страны Мун Чжэ Ина повысить МРОТ к 2020 году до 10 тыс. вон в час. После того, как в мае 2017 года Мун Чжэ Ин вступил на пост президента, МРОТ повысился на 29,1%, достигнув в этом году 8.350 вон в час. Представители рабочих подвергли критике требование деловых кругов о сокращении заработной платы, напомнив, что этого не было даже во время Азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов. Деловые круги заявляют, что в нынешней ситуации повышение МРОТ увеличивает расходы компаний и затрудняет создание новых рабочих мест.