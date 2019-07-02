КНДР не ответила на запрос Сеула о посещении Кэсонского комплекса

Photo : KBS News

Северокорейская сторона пока не дала ответа на предложение Сеула направить в КНДР группу бизнесменов для посещения Кэсонского индустриального комплекса. Об этом сообщил в четверг представитель министерства по делам воссоединения РК. Он напомнил, что в мае правительство РК разрешило своим бизнесменам, управлявшим предприятиями в Кэсоне, посетить промышленный комплекс для проверки состояния оборудования. Кэсонский комплекс был закрыт в феврале 2016 года в ответ на ядерные и ракетные провокации Пхеньяна.