Администрация президента РК консультируется с Samsung Electronics

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Администрация президента РК консультируется с компанией Samsung Electronics относительно ответных мер на действия Японии. Как сообщили в администрации, заместитель начальника управления национальной безопасности Ким Хён Чжон провёл серию встреч с вице-президентом компании Samsung Electronics Ким Ги Намом. Южнокорейские власти сдержанно реагируют на действия Японии, не отказываясь от политики построения с ней отношений, ориентированных на будущее. В среду южнокорейское правительство сообщило о проведении технико-экономического обоснования инвестиций в размере 1 трлн вон или 856 млн долларов в год для проведения исследований в области материалов, деталей и оборудования для производства чипов, чтобы ослабить зависимость от Японии.