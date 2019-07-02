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Политика

Администрация президента РК консультируется с Samsung Electronics

Write: 2019-07-04 12:58:58Update: 2019-07-04 14:29:04

Администрация президента РК консультируется с Samsung Electronics

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК консультируется с компанией Samsung Electronics относительно ответных мер на действия Японии. Как сообщили в администрации, заместитель начальника управления национальной безопасности Ким Хён Чжон провёл серию встреч с вице-президентом компании Samsung Electronics Ким Ги Намом.  Южнокорейские власти сдержанно реагируют на действия Японии, не отказываясь от политики построения с ней отношений, ориентированных на будущее.   В среду южнокорейское правительство сообщило о проведении технико-экономического обоснования инвестиций в размере 1 трлн вон  или 856 млн долларов в год для проведения исследований в области материалов, деталей и оборудования для производства чипов, чтобы ослабить зависимость от Японии. 
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