Пхеньян обвинил Вашингтон в «одержимости враждебными действиями»

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Пхеньян обвинил Вашингтон в том, что он «одержим враждебными действиями» по отношению к КНДР, на словах заявляя о своём желании вести переговоры. Как отмечается в распространённом в среду заявлении северокорейской миссии при ООН, США проявили «враждебность», распространив письмо, призывающее к применению санкций ООН против Пхеньяна. Письмо появилось в тот же день, когда президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чон Ына встретиться. Оно было разослано всем странам-членам ООН по указанию госдепартамента,- говорится в заявлении. В нём также указывается, что все страны «должны следить за преднамеренными попытками США подорвать мирную атмосферу, которая с трудом была создана на Корейском полуострове».