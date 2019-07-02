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В мире

Пхеньян обвинил Вашингтон в «одержимости враждебными действиями»

Write: 2019-07-04 14:37:04Update: 2019-07-04 15:12:22

Пхеньян обвинил Вашингтон в «одержимости враждебными действиями»

Photo : YONHAP News

Пхеньян обвинил  Вашингтон в том, что он «одержим враждебными действиями» по отношению к КНДР, на словах заявляя о своём желании вести переговоры. Как отмечается в распространённом в среду заявлении северокорейской миссии при ООН, США проявили «враждебность», распространив письмо, призывающее к применению санкций ООН против Пхеньяна. Письмо появилось в тот же день, когда президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чон Ына встретиться. Оно  было разослано всем странам-членам ООН по указанию госдепартамента,- говорится в заявлении.   В нём также указывается, что все страны «должны следить за преднамеренными попытками США подорвать мирную атмосферу, которая с трудом была создана на Корейском полуострове». 
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