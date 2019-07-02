Южнокорейский экспорт культурных контентов быстро растёт

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На волне популярности корейской волны Халлю южнокорейский экспорт культурных контентов начал быстро расти. По данным министерства культуры, спорта и туризма, представленным 4 июля, в 2017 году он вырос на 46,7%, составив 8 млрд 814 млн долларов. Наибольший подъём наблюдается в секторе игр – 80,7%, издательской деятельности – 17,9%, музыки – 15,8%. Спад, между тем, отмечен в сфере вещания - минус 11,9%, рекламы - минус 15%, кино – минус 7%. Кроме того, в сфере культурных контентов количество занятых составило 644.847 человек, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году.