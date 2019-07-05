Во втором квартале операционная прибыль Samsung Electronics сократилась на 56%

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По предварительным подсчётам, во втором квартале этого года операционная прибыль компании Samsung Electronics сократилась на 56% в годовом исчислении, составив 6,5 трлн вон или 5,5 млрд долларов. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 4,3%. В компании сообщили, что в указанный период объём продаж снизился на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 6,9%, составив 56 трлн вон или 47 млрд 800 млн олларов. Рентабельность операционной прибыли составила, между тем, 11,6%, что является максимальным показателем с третьего квартала 2016 года.