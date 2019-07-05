ЕС формирует панель арбитров по вопросу конвенций МОТ в РК

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4 июля ЕС сообщил о начале процедуры разрешения торговых споров с РК, мотивируя это недостаточно эффективными мерами Сеула по ратификации основных конвенций Международной организации труда (МОТ). В 2010 году, заключив с ЕС соглашение о свободной торговле, РК дала обещание одобрить данные конвенции. Однако с тех пор значительного прогресса по данному вопросу достигнуто не было. В этой связи Европейская комиссия сообщила в апреле о возможности начала процедуры формирования панели арбитров, решение которой обязательно к исполнению. В мае южнокорейское правительство официально сообщило о планах по ратификации инициатив МОТ. Однако в ЕС сочли маловероятным рассмотрение соответствующих законодательных актов в Национальном собрании в нынешних условиях. РК присоединилась к Международной организации труда в 1991 год, ратифицировав с тех пор лишь 29 из 189 конвенций. При этом не ратифицированы четыре из восьми основополагающих конвенций. Панель арбитров должна быть сформирована в течение двух месяцев.