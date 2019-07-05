Парламентарии Юга и Севера Кореи встретились в Москве

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Член Высшего совета правящей Демократической партии Тобуро, депутат Национального собрания РК Соль Хун встретился 2 июля в Москве с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Пак Кым Хи. В ходе встречи обсуждалась возможность организации межкорейских переговоров на парламентском уровне. Соль Хун отметил важность межкорейских обменов в различных сферах, в том числе, по вопросу возобновления туристических поездок в горы Кымгансан и город Кэсон, а также возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса. Парламентские делегации двух Корей приняли участие в Международном форуме «Развитие парламентаризма», прошедшем в Москве.