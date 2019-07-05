Главы крупнейших компаний РК и японской корпорации «Софтбанк» встретились в Сеуле

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4 июля, когда Япония ограничила экспорт в РКсырьевыхматериалов, в Сеуле состоялась встреча глав крупнейших южнокорейских компаний и председателя японской телекоммуникационной корпорации «Софтбанк» Сон Чжон Ый, который, как считается, имеет большое влияние в Японии. В числе участников встречи с южнокорейской стороны были вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, главный исполнительный директор LG Group Ку Гван Мо, представитель корпорации Naver по вопросам глобальных инвестиций Ли Хэ Чжин и другие. Встреча продлилась два с половиной часа, хотя предполагалось, что переговоры продлятся час. Учитывая чувствительность темы споров Сеула и Токио, участники встречи не раскрыли её подробностей. Известно, что имеющихся в РК запасов материалов, на которые Япония наложила ограничительные меры, хватит примерно на два месяца. Однако Samsung Electronics и SK Hynix пообещали партнёрам сделать всё возможное для поддержания бесперебойных поставок продукции.