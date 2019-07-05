Премьер-министр Японии возложил на Сеул ответственность за ограничение экспорта

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил на РК ответственность за сложившуюся ситуацию с ограничением японского экспорта в РК. В интервью NHK он отметил, что ключ к урегулированию спора вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации находится в руках южнокорейской стороны. Таким образом, он ещё раз подтвердил, что ограничительные меры, вступившие в силу 4 июля, являются средством давления на РК. Между тем, Синдзо Абэ приступил к агитационной кампании в рамках предстоящих парламентских выборов, посетив город Фукусима. Именно в этом регионе сильны антикорейские настроения, усилившиеся после того, как в апреле Всемирная торговая организация сочла обоснованным запрет южнокорейских властей на ввоз в страну морепродуктов из северо-восточных регионов Японии. По данным японской газеты «Асахи симбун», если РК будет исключена из «белого списка» стран, пользующихся льготами при закупке японской продукции, то вероятно быстрое расширение списка наименований товаров, подпадающих под ограничительные меры Японии.