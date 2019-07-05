РК расформировала фонд примирения и исцеления

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РК завершила процедуру расформирования Фонда примирения и исцеления, оказывающего помощь жертвам сексуального рабства, который был создан в соответствии с договорённостью РК и Японии от 28 декабря 2015 года. Об этом 5 июля сообщила японская газета «Асахи симбун». Между тем, правительство РК не уведомило Токио о факте закрытия фонда. Ссылаясь на представителя фонда, газета сообщила, что заявка на ликвидацию учреждения была подана 17 июня, а 3 июля руководство фонда получило извещение о завершении процедуры. Ещё 21 ноября прошлого года министерство по делам женщин и семьи РК объявило о закрытии фонда, мотивируя это тем, что договорённости от 2015 года не могут разрешить проблему жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. По данным газеты, 36 из 47 жертв вышеописанных событий и 71 из 199 членов семей скончавшихся жертв выразили желание получить компенсацию через данный фонд.