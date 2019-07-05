Австралийский студент Алек Сигли освобождён в КНДР из-под стражи

Photo : KBS News

4 июля в КНДР из-под стражи был освобождён австралийский студент Алек Сигли, который считался пропавшим на территории Севера. Слова главы австралийского кабинета министров приводит агентство Reuters. Эту новость в четверг подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Студент благополучно вылетел из Пхеньяна в Пекин. На вопрос журналистов о состоянии здоровья, он ответил, что чувствует себя нормально. 29-летний житель Перта Алек Сигли изучает северокорейскую культуру. С прошлого года он обучался в магистратуре университета имени Ким Ир Сена по специальности «корейская литература». Также он является главой туристической компании «Тхониль рёхэнса», которая специализируется на турах из Австралии в КНДР. Примерно 25 июня связь с ним была потеряна. Некоторые иностранные СМИ сообщали, что 24 июня он был арестован. Высказывались предположения о том не повторится ли ситуация с американским студентом Отто Уормбиером, который скончался после длительного заключения в СК. Австралийские власти сразу занялись данным делом при активном посредничестве посольства Швеции, что в итоге дало положительные результаты. Причина задержания Алека Сигли не раскрывается. Эксперты полагают, что освобождение студента может быть связано с нежеланием Севера создавать конфликтные ситуации на фоне налаживания диалога с США.