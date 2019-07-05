Южнокорейский экспорт в сфере игровой индустрии за 16 лет вырос в 45 раз

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Экспортная отрасль РК фиксирует спад. В этой связи большое внимание уделяется экспорту в новых секторах, демонстрирующих стремительный рост. Среди них игровая индустрия. По данным Корейского центра развития культурного контента, с 2001 по 2017 год объём экспорта в этом секторе вырос в 45 раз со 130 млн до 5 млрд 900 млн долларов. Среднегодовой рост составлял 26,9%. В 2017 году сумма экспорта продуктов игровой индустрии выросла на 80%. По данным министерства культуры, спорта и туризма, в 2018 году продажи в секторе культурно-развлекательных контентов составили около 100 млрд долларов, а экспорт 8 млрд 800 млн долларов, что составляет 1,5% от общего объёма экспорта за тот год. Таким образом, на игры приходится более половины показателя.