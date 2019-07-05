С начала года в РК прибыли 546 северокорейских беженцев

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С начала текущего года в РК прибыли 546 северокорейских беженцев. За весь прошлый год их было 487 человек. Об этом на днях сообщили в министерстве по делам воссоединения. Показатель сохранял постоянный рост с 2005 по 2009 год, увеличившись с 1.384 до 2.914 человек. Но после прихода к власти на Севере Ким Чон Ына их численность держалась на уровне от 1 до 1,5 тыс. человек. Министерство планирует с 16 июля ввести новую систему интеграции северян в РК, в том числе увеличение денежной субсидии на обустройство с нынешних 5.900 до 6.800 долларов. Показатель увеличен впервые за последние шесть лет. В следующем году правительство намерено открыть единый культурный межкорейский центр, который будет содействовать развитию обмена и контактов между южнокорейцами и беженцами из КНДР.