В РК появились первые пострадавшие от жары

В РК с началом летней жары появляются первые пострадавшие. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в период с 20 мая по 3 июля в провинции Кёнгидо количество пострадавших от перегрева составило 47 человек. 30 человек обратились в больницы с симптомами теплового истощения, 10 человек с термоплегией, 5 с тепловыми судорогами и 2 были доставлены после обморока. За весь прошлый год количество пострадавших составило 942 человека, в том числе 5 скончавшихся. Местные власти принимают меры по снижению показателя, расширяя число объектов, где жители могут укрыться от жары.