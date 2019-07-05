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В Корее

В РК появились первые пострадавшие от жары

Write: 2019-07-05 15:57:55Update: 2019-07-05 16:10:42

В РК появились первые пострадавшие от жары

В РК с началом летней жары появляются первые пострадавшие. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в период с 20 мая по 3 июля в провинции Кёнгидо количество пострадавших от перегрева составило 47 человек. 30 человек обратились в больницы с симптомами теплового истощения, 10 человек с термоплегией, 5 с тепловыми судорогами и 2 были доставлены после обморока. За весь прошлый год количество пострадавших составило 942 человека, в том числе 5 скончавшихся. Местные власти принимают меры по снижению показателя, расширяя число объектов, где жители могут укрыться от жары. 
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