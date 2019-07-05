Мелкие предприниматели РК отказываются продавать японские товары

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В знак протеста против мер ограничения Японией эскорта в РК южнокорейские предприниматели начали акцию отказа от продажи японских товаров. 5 июля десять членов Корейской ассоциации малых и средних предпринимателей провели пресс-конференцию перед зданием посольства Японии в Сеуле. Они заявили, что отказываются продавать японское пиво, сигареты и другую продукцию. Протестующие заявили, что осуждают Японию за введение мер давления через торговлю. Один из участников пресс-конференции заявил, что к акции протеста присоединились уже 230 членов ассоциации. Несмотря на опасения по поводу снижения продаж на 2-3%, акция будет расширяться. В составе организации около 4 тыс. предпринимателей, управляющих магазинами и торговыми предприятиями других видов.