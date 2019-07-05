Госучреждения должны проявить активность в активизации экономики

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Госучреждения РК должны проявить больше активности в повышении экономической активности страны. Об этом заявил 5 июля второй заместитель министра планирования и финансов РК Ку Юн Чхоль в ходе рабочего заседания Совета по аудиту государственных учреждений РК. По его словам, в обществе есть мнение, что госсектор в обеспечении социальных ценностей руководствуется непроизводительной и неэффективной политикой распределения бюджетных средств. Он отметил необходимость повышать эффективность и прибыльность госпроектов, работая над оптимизацией расходов. В этом процессе на первый план выходит роль аудиторов. Ку Юн Чхоль подчеркнул важность искоренения коррупции, бюрократии, полового неравенства, неправильных кадровых решений и других неприемлемых моментов в работе госучреждений, и одновременно создания системы безопасной и стабильной работы госструктур.