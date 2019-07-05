Вице-председатель Samsung Electronics прибыл в Японию

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7 июля вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён прибыл в Японию. Цель и программа его поездки неизвестны. На вопросы журналистов в аэропорту он не дал конкретных ответов. Данная поездка привлекает особое внимание в связи с недавними мерами Японии по ограничению экспорта в РК ряда ключевых материалов для производства полупроводников и дисплеев. Samsung Electronics зависит от японских фоторезисторов, без которых невозможно производство полупроводников. Затягивание ситуации с ограничительными мерами Японии может очень негативно сказаться на южнокорейских компаниях, поэтому, как полагают, в ходе визита Ли Чжэ Ён проведёт встречи с представителями компаний- поставщиков. Известно, что он получил степень магистра в сфере менеджмента в Японии, имеет там связи в деловых кругах.