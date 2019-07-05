Правительство и деловые круги РК обсудили экономическую ситуацию

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7 июля вице-премьер РК по вопросам экономики Хон Нам Ги и начальник управления политики администрации президента Ким Сан Чжо провели встречу с главами крупнейших компаний страны. Стороны обменялись мнениями о внешнеэкономической ситуации в стране, решив продолжить тесный диалог по этой теме. Среди участников встречи были вице-президент Hyundai Motor Чон Ый Сон, председатель группы SK Чхве Тхэ Вон, главный исполнительный директор LG Group Ку Гван Мо и другие. Подробности встречи не раскрываются. Между тем, в администрации президента отметили, что было принято решение о тесном контакте правительства и частных компаний, затронута тема сотрудничества с представителями США, Китая и других стран, которые также могут столкнуться с трудностями в связи с мерами Японии по ограничению экспорта в РК. 10 июля президент РК Мун Чжэ Ин планирует встретиться с главами 30-ти крупнейших корпораций для обсуждения общей ситуации.