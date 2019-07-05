РК заняла 12-е место в мире по уровню ВВП

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В прошлом году РК сохранила за собой 12-ое место по объёму валового внутреннего продукта в списке из 205 стран. По данным Всемирного банка, представленным 7 июля, в 2018 году южнокорейский ВВП составил 1 трлн 619 млрд 400 млн долларов. На первом месте США, чей ВВП составил 20 трлн 494 млрд долларов. Далее следуют Китай, Япония и Германия. Россия поднялась на одну ступень до 11-го места – 1 трлн 600 млрд долларов. По валовому национальному доходу на душу населения РК поднялась с 31-гор на 30-е место. Показатель составил 30.600 долларов. По сумме ВНД на душу населения с учётом паритета покупательной способности, составившей 40.450 долларов, РК также опустилась на две строчки, заняв 33-е место.