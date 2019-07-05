Центр адаптации северокорейских беженцев Ханавон отмечает 20-летие

Photo : YONHAP News

8 июля министерство по делам воссоединения РК отмечает 20-летие со дня открытия государственного центра адаптации северокорейских беженцев Ханавон. В программу мероприятия в городе Ансане провинции Кёнгидо вошли праздничный концерт музыкантов из числа северокорейских беженцев, в том числе пианиста Ким Чхоль Уна, вручение наград лицам, внёсшим особый вклад в адаптацию беженцев в РК, вручение сертификатов об окончании спецкурса в центре Ханавон 70-ти беженцам. Подготовлена встреча выпускников этого учреждения. Данный центр был организован 8 июля 1999 года в Ансане. В декабре 2012 года в уезде Хвачхон-гун провинции Канвондо учреждён второй центр.