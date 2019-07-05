Южнокорейские компании переносят производство на родину

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С 2014 по 2019 год 61 южнокорейская компания перенесла производство из-за рубежа в РК. Об этом сообщили в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). 56 из них прежде работали в Китае, 3 во Вьетнаме, по одной в Канаде и в Бангладеш. Они заняты в сферах электроники, бижутерии, машиностроения, обуви, автомобилей, в текстильной отрасли и других. В качестве причины возвращения в РК указаны ухудшение условий работы – 87,8%, эффект соглашений о свободной торговле – 53,6%, необходимость в использовании высококвалифицированных кадров – 26,8%. Прежде агентство проводило консультации по переводу производства из Китая и Вьетнама. Теперь этот список дополнился Индонезией, Филиппинами, Индией и Таиландом. Правительство постоянно работает над улучшением условий возвращения на родину отечественных компаний.