KDI: Отечественная экономика испытывает спад

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Корейский институт развития (KDI) пришёл к выводу, что отечественная экономика испытывает спад четвёртый месяц подряд. В частности, в докладе за июль говорится, что замедление роста потребления снизилось, но экспорт и инвестиции уменьшаются, а экономическая ситуация в целом продолжает ухудшаться. В апреле в оценке состояния экономики институт впервые заменил термин «замедление роста» на «спад». Отмечается, что на фоне увеличения количества иностранных туристов в мае розничные продажи выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако инвестиции в производственные мощности сокращаются. Экспорт в июне сократился на 13,5% в годовом исчислении. Фиксируется застой в обрабатывающей промышленности. Между тем, в институте отмечается продолжение роста количества занятого населения, что объясняется эффектом политики правительства по созданию рабочих мест.