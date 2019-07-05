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Экономика

Уязвимые слои населения РК получат послабления по задолженностям

Write: 2019-07-08 11:31:49Update: 2019-07-08 14:55:03

Уязвимые слои населения РК получат послабления по задолженностям

Photo : YONHAP News

Наиболее уязвимые слои населения РК смогут получить освобождение от погашения долгов по кредитам до 95%. 8 июля в силу вступает система снятия долгов для таких групп населения. Помимо этого вводятся меры по продлению срока погашения долга и снижению процентной ставки в зависимости от финансового положения конкретного домохозяйства. Прежде должник мог быть освобождён от задолженности в случае погашения определённой суммы. Новая система предусматривает снятие задолженности при условии добросовестного выполнения обязательства по погашению долга в течение определённого срока, который меняется в зависимости от финансовых возможностей должника. Эти меры касаются людей, получающих социальные выплаты, лица с серьёзной категорией инвалидности, пенсионеры в возрасте старше 70 лет и должники по небольшим суммам. 
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