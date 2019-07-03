Агентство Moody's сохранило за РК кредитный рейтинг Aa2

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило 8 июля о своём решении сохранить за РК суверенный кредитный рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом. Третий по значимости рейтинг сохраняется с декабря 2015 года, что свидетельствует о стабильности экономики в условиях геополитической напряжённости. Как отмечается в комментарии Moody's Investors Service, южнокорейская экономика весьма конкурентоспособна, хотя её зависимость от международной торговли в краткосрочной перспективе приводит к ослаблению внешнего спроса. К факторам риска относятся также военное противостояние с Северной Кореей и бюджетные затраты, вызванные быстрым старением населения.