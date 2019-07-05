Завершена экспертиза тела, найденного в реке Дунай

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Найденное недавно в реке Дунай тело, как показали результаты экспертизы, принадлежит гражданке РК из числа пропавших без вести пассажиров прогулочного судна Hableany, которое затонуло 29 мая после столкновения с теплоходом Viking Sigyn. Спасатели, между тем, сообщают о планах продолжать поиски последнего пропавшего без вести пассажира судна Hableany, несмотря на сложные условия работы. Из 33 южнокорейцев, находившихся на борту судна в момент инцидента, были спасены только семь человек. Тела 25 человек найдены в ходе поисковых работ. Пропавшим без вести числится ещё один человек.